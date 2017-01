YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Danimarkalı bilim adamları 'Mausoleum' projesi için Bodrum'a geldi

Danimarkalı bilim adamları 'Mausoleum' projesi için Bodrum'a geldi



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Danimarka Üniversitesi'nde görevli Halikarnassos Kürsüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Paul Pedersen ile Dr. John Lund, Akademia Vakfı Yönetim Kurulu ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum'da bulunan dünyanın yedi harikasından biri sayılan Karya Satrabı Kral Mausolos'un anıt mezarı Mausoleum'un (Halikarnas Mozolesi) 1960'larda başlatılan kazılarını yürütmüş Danimarkalı bilim adamları, Bodrum yarımadasında faaliyet gösteren Akademia Vakfı'nın davetlisi olarak Bodrum'a geldi. Uluslararası Mausoleum Projesi çalışmalarına katılacak olan Danimarka Üniversitesi Halikarnassos Kürsüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Paul Pedersen ile Dr. John Lund, Akademia Vakfı Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Özay Kartal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u da makamında ziyaret etti.

Ziyarette Pedersen ve Lund, bundan yaklaşık 60 yıl önce Bodrum'da (Karya uygarlığının başkenti Halikarnassos'ta) yürütmüş oldukları kazı çalışmalarından bahsederek Akademia Vakfı'nın başlatmış olduğu Uluslararası Mausoleum Projesi'ne de destek olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal, vakıf adına Başkan Kocadon'a teşekkür ederek Bodrum'un tanıtımına katkı sunmak amacıyla oluşturdukları bu projeyi, Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle hayata geçirmek istediklerini söyledi. Önümüzdeki mayıs ayında ise Mausoleum için uluslararası çapta bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Geçmiş dönemlerde Mausoleum kazılarını yürütmüş Danimarka Üniversitesi Öğretim Üyelerini de bu nedenle Bodrum'a davet ederek düzenlenecek çalıştay üzerinde konuşup fikir alışverişinde bulunacaklarını, bu zaman zarfında beraberce çalıştay programını oluşturacaklarını açıkladı.

Bodrum'un tanıtımı için yapılan, Bodrum'un geleceğine ışık tutacak proje ve çalışmalara elinden gelen desteği sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kocadon ise, "Tüm insanların dünya miraslarını görebilmesi için onları yaşatmamız lazım. Özellikle de bu proje, beni çok mutlu etti. Ben de Bodrum Belediye Başkanı olarak bu güzel çalışmanın yanında olmaktan her zaman gurur duyacağım. Bodrum'un geleceği için bu tür projeler şart. Bodrum'da yeni bir heyecan yaratmamız lazım." dedi.

Ziyarette ayrıca Prof. Dr. Paul Pedersen, "Death and Burial in Karia" (Karia'da Ölüm ve Defin) adlı kitabı da Başkan Mehmet Kocadon'a hediye etti.

(EA-MB-Y)



11.01.2017 16:53:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER