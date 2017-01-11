YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Usta aşçılar öğrencilere ders verdi

Usta aşçılar öğrencilere ders verdi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yozgat Şubesi aşçıları, Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerine seminer ve uygulamalı ders verdi.

Yozgat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yozgat Şubesi aşçılarını okullarında ağırladılar. Birbirinden kaliteli aşçılar öğrencilere seminer ve uygulamalı olarak yemek yaparak öğrencilere ders verdi.

Düzenlenen seminerde usta aşçılar, iyi bir aşçı olmanın sırlarını öğrencilere anlattı. Seminerde öğrenciler merak ettikleri soruları aşçılara iletti. Seminerden sonra mutfağa geçen aşçılar, yemek yaparak öğrencilere uygulamalı olarak ders verdiler.

(BMG-SK)



11.01.2017 16:53:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER