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Başkan Yağcı'dan İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Bilecik İHA muhabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette basının önemine değinen Yağcı, "İhlas Haber Ajansı Bilecik Temsilcisi ve Bilecik Olay haber sitesi sahibi Rafet Sünnetçi Bey'i ve değerli çalışma arkadaşlarını, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ziyaret ettik. Dün kendilerini en son nokta olarak ziyaret edecektik. Ama diğer gazeteci arkadaşlarda süre uzayınca geç kaldık. Bugün kendilerini uzun uzun ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(CKT-KÇ)



11.01.2017 16:55:09 TSI

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