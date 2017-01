YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2. OSB'ye savunma sanayi yatırımı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da, yerel ve ulusal firmalara arsa tahsislerinin yapıldığı 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, savunma sanayi alanında yatırım yapmak isteyen Barış Savunma Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arabul ve Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Arabul, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Yatırımı gerçekleştirecek olan Barer Savunma Endüstri A.Ş.'nin Erzurum temsilciliğini yapan Fatih Yeşilyurt ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, firma yetkilileri yapmayı planladıkları yatırımla ilgili Özakalın'a bilgi verdi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arabul, Ankara'nın savunma sanayi sektöründe bir merkez olduğunu ifade ederek, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak için kendilerini yeni bazı yatırımlar yapmaya mecbur kıldığını söyledi. Bu yeni yatırımlarını Ankara'daki bir OSB'de yapmayı planladıkları sırada hükümetin Cazibe Merkezleri Programı'nı açıkladığını ifade eden Arabul, "Biz de bu programın imkanlarından faydalanmak için yeni ilave yatırımlarımızı Erzurum'da yapmaya karar verdik. Bizim faaliyet gösterdiğimiz sektörde ihtiyaç var, pazar var. En önemlisi de ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltılması konusunda bir hedef var. Tabi öncelikle bu yatırımları gerçekleştirebilmemiz için şartların oluşması lazım. Söz konusu Cazibe Merkezleri Programı'nın bize sağlayacağı avantajları bilmemiz gerekiyor. Yani kazançlı yatırım yapmamız lazım. Kazanacağız ki, kazandıralım" diye konuştu.

BALİSTİK KUMAŞ VE BALİSTİK SERAMİK ÜRETİMİ

50 yıldan fazla sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Hüseyin Arabul, yıllarca birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığını ve özellikle üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine çok emek verdiğini belirterek, AR-GE ve inovasyonun önemine dikkat çekti. Arabul şunları söyledi; "Erzurum'da yapacağımız yatırımla, balistik yelek, kask, kalkan imalatı için Türkiye'de ilk defa balistik kumaş ve balistik seramik üretimi yapacağız. Bu alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltacağız. Ayrıca şu anda yüklü miktarda para ödeyip, yurt dışından almak zorunda kaldığımız balistik laboratuar hizmetlerini de burada kuracağımız 'Akredite Balistik Laboratuarı'nda yürüteceğiz. Burada üniversitelerimizi de bu işe dahil ederek, AR-GE hız kazanacak, inovasyon kavramı gelişecek. Savunma sanayinin merkezi Ankara ama inşallah bu yatırım Erzurum'a kazandırıldığında savunma sanayi ve etkileyeceği sektörler de bu şehirde gelişecek."

ÖZAKALIN, "CMP BİR AN ÖNCE HAYAT BULMALI"

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, Erzurum'a yatırım yapmak isteyen firmaların ziyaretlerinin kendisini mutlu ettiğini ve yatırımlarının kendisini ve Erzurum kamuoyunu heyecanlandırdığını belirterek, "Ancak bu heyecanımızın sürmesi ve şehrimize yatırım yapmak isteyen firmaların da aynı heyecanla projelerini hayata geçirmeleri için Cazibe Merkezleri Programı'nın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz gerek ETSO, gerekse 2. OSB yönetimi olarak şehrimize yatırım yapacak olan firmalara her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bizden taleplerini en hızlı bir şekilde karşılamaya çaba gösteriyoruz. Onlarla birlikte çalınacak bütün kapıları çalmaya, gidilecek her yere gitmeye hazırız" dedi.

2. OSB'de şimdiye kadar 22 yerel ve ulusal firmaya toplam 600 bin metrekare ön tahsis yaptıklarını açıklayan Özakalın, savunma sanayi alanında 70 milyon dolar tutarında bir yatırımla 600'den fazla istihdam sağlamayı planlayan söz konusu firma için de 170 bin metrekare ön tahsis yapıldığını söyledi.

Ulusal çaptaki firmaların yatırımlarını Erzurum'a yapmaları konusunda başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ETSO'nun koordineli bir şekilde çalıştığının altını çizen ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, neticede kazananın Erzurum olacağını sözlerine ekledi.

11.01.2017 16:55:20 TSI

