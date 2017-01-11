YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tollu, gazetecilerle buluştu

Başkan Tollu, gazetecilerle buluştu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Mersin ve Erdemli'de gün boyu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk olarak Kanal 33'de katıldığı canlı yayında basın mensuplarına pasta ile sürpriz yapan Tollu, daha sonra Radyo Ülkü ve Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal'ın ev sahipliğinde, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı programda Başkan Tollu, burada da Cemiyet Başkanı Ahmet Ünal'a günün anlam ve önemine binaen pasta ikram ederek, gazetecilere jest yaptı. Daha sonra Kanal 2000 televizyonunun canlı yayın konuğu olan Tollu, burada da canlı yayın esnasında pasta sürprizi yaptı. Mersin'de son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığını ziyaret eden Tollu, burada da basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programın akşam bölümünde ise Tollu, Erdemlili basın mensuplarıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi. Bir restaurantta düzenlenen yemekte konuşan Tollu, "Bugünün anısına değerli gazeteci dostlarımızla bir araya geldik. Yüce Mevlam daha nice mutlu ve huzurlu günlerde bizleri bir ve beraber kılsın. Bizleri kırmayarak bu mütevazi soframızı şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Erdemli'nin nerelerden nereye getirdiğimizin bizzat sizler şahidisiniz. Sizler bizim yaptığımız hizmetleri gün boyu takip ediyorsunuz. Cenabı Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Erdemli'de güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin varlığı bizler için çok önemli. Çünkü sizler toplumun yol göstericisi ve toplumu en güzel şekilde bilgilendiren kaynaklarsınız. Allah varlığınızı daim etsin" dedi.

Günün anlam ve önemine binaen gazetecilerle birlikte pasta kesen Tollu, kestiği pastayı da gazetecilere bizzat kendisi ikram etti.

(KRY-Y)



11.01.2017 17:03:52 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER