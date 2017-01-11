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Öğrenciler topluca sinemaya gitti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da Derme İlk Okulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları ile topluca sinemaya giderek çizgi film izlediler.

Derme İlk Okulu'nda değerler eğitimi kapsamında ilk ve ana sınıfı öğrencileri bir süredir biriktirdikleri harçlıkları ile sinemaya gitti. Okul Müdürü Feramuz Köroğlu ve öğretmenleri ile birlikte vizyonda olan 'Kurbağa Krallığı' adlı animasyon filme giden öğrenciler birlikte film izlediler.

(CÖ-BRN-Y)



11.01.2017 17:07:07 TSI

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