11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İlkadım'da miniklere geri dönüşüm eğitimi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:04
İlkadım'da miniklere geri dönüşüm eğitimi
İlkadım'da miniklere geri dönüşüm eğitimi

(fotoğraflı)

Samsun (iha) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi için birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyledi.
İlkadım Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerini gezen anaokulu öğrencileri hem eğlendiler hem öğrendiler. İlkadım Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin bu seferki ziyaretçileri Ziya Esen Anaokulu öğrencileri oldu. Geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması maksadıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ziyaret ettiği belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde aylık 800 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Miniklere ayrıştırma yerinde gösterildi
Geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı katkıların önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok başarılı projeye imza atan İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, minik ziyaretçilere tesisi gezdirirken eğlenceli bir ortamda geri dönüşüm konusunda doğru bilgi edinmelerini sağlıyor. İlkadım Belediyesi ambalaj atıkları toplama araçları tarafından toplanarak geri dönüşüm tesisine getirilen ambalaj atıklarının ayrıştırılma süreci her aşaması miniklere uygulamalı olarak gösteriliyor.

"Geri dönüşüm milli sorumluluktur"
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geri dönüşümle ilgili her projeye kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Geri dönüşüm konusu bizim çok önem verdiğimiz konulardan biridir. Tüm insanlığın ve yavrularımızın geleceğinin söz konusu olduğu geri dönüşüm ve çevre dostu bütün çalışmalar yerel konuların ötesinde evrensel bir sorumluluktur. Geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı katkılar da göz önünde bulundurulunca daha da önem kazanmaktadır. Günlük 5 milyon TL değerinde kağıt, karton, metal, cam, plastik, tekstil ve ahşap gibi atık üreten ülkemiz, maalesef bunun sadece 2 milyon TL'lik kısmını ekonomiye tekrar kazandırabiliyor. Bu nedenle geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlardaki yavrularımıza aşılanması büyük önem taşıyor" dedi.
(SAM-SLH-Y)

11.01.2017 17:07:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 2 günde 240 kişi karda düşerek yaralandı
YEREL

SAMSUN'DA 2 GÜNDE 240 KİŞİ KARDA DÜŞEREK YARALANDI
Tekkeköy Belediyesinin yeni binası göz kamaştırıyor
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİNİN YENİ BİNASI GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Canik Belediyespor'da Babkina kadro dışı bırakıldı
YEREL

CANİK BELEDİYESPOR'DA BABKİNA KADRO DIŞI BIRAKILDI
Başkan Yılmaz: &quot;Doğa turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "DOĞA TURİZMİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı
YEREL

'15 TEMMUZ DARBENİN BİLİNMEYEN SAATLERİ' KONFERANSI
Başbakan Danışmanı Özçeri:
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ:
Togar: &quot;Değişimi en çok yaşayan ilçe Tekkeköy&quot;
YEREL

TOGAR: "DEĞİŞİMİ EN ÇOK YAŞAYAN İLÇE TEKKEKÖY"
Törenle ilk işlem yapıldı
YEREL

TÖRENLE İLK İŞLEM YAPILDI
&quot;Samsun Evleniyoruz Fuarı&quot; 9 Şubat'ta açılacak
YEREL

"SAMSUN EVLENİYORUZ FUARI" 9 ŞUBAT'TA AÇILACAK
DOKAP başvuruları başladı
YEREL

DOKAP BAŞVURULARI BAŞLADI
Yüksel: &quot;Başarının sırrı çok çalışmak&quot;
YEREL

YÜKSEL: "BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"
Başbakan Danışmanı Özçeri'den Başkan Yılmaz'a 'Roman' teşekkürü
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ'DEN BAŞKAN YILMAZ'A 'ROMAN' TEŞEKKÜRÜ
Ulaşımda kar engeli aşılıyor
YEREL

ULAŞIMDA KAR ENGELİ AŞILIYOR
Samsun'da medya ödül töreni
YEREL

SAMSUN'DA MEDYA ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; ödül töreni
YEREL

"ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi&quot;
YEREL

"ROMANLAR İÇİN GEZİCİ İŞ VE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ"

Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsunspor, Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL

SAMSUNSPOR, VEDAT BORA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Erdoğan Tok: &quot;Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "ETNİK VE MEZHEPSEL PROVOKASYONLARA GEÇİT VERMEYİN"
Samsun'da barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu
YEREL

SAMSUN'DA BARINAKTAKİ 165 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU
5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

5. GELENEKSEL MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
171. tarım yılı OMÜ'de kutlandı
YEREL

171. TARIM YILI OMÜ'DE KUTLANDI
Öğrenciler Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

ÖĞRENCİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
Samsun'da terör operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA TERÖR OPERASYONU