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Ilıcalı'dan Aziziye kaymakamına hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Aziziye Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile beraber, Erzurum'un Aziziye İlçesi'ne atanan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Topsakal'a Aziziye İlçesi ve kaplıcalar ile ilgili bilgi veren Milletvekili Ilıcalı "2002 yılında milletvekili seçildiğimde buradaki kaplıcaların çok eksiği vardı ve Yakutiye Belediyesine bağlıydı. Vatandaşlarımız, vekil seçilmem durumunda kaplıcaları Ilıca'ya almamızı talep etti. Bizlerde çalıştık, sağolsun Yakutiye Belediye başkanımız bizleri kırmadı. Projemizi hazırlattık ve termal oteli tamamladık. Yine aynı dönem vekilliğimde, ilk TOKİ projesini burada hayata geçirdik." dedi. Aziziye halkının samimi olduğuna da dikkat çeken Ilıcalı "Halkımız genel olarak dışarıdan gelenlere karşı kucaklayıcıdır. Valiye, kaymakama karşı saygı duyar, sever. Hizmetleriyle iz bırakanları ise yıllar geçse de unutmaz." şeklinde konuştu.

Ilıcalı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Topsakaloğlu'da "Sayın vekilim ilçemiz için bizlerde elimizden geleni yapacağız inşallah." şeklinde konuştu.

(ERZ-Y)



11.01.2017 17:08:09 TSI

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