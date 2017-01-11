11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BB Erzurumspor Amedspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:05
BB Erzurumspor Amedspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun Lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Diyarbakır'da oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, 'Sezon sonunda kupayı Erzurum'a getirmeyi hedefliyoruz.' dedi.
ANTRENMANDA SAYISIZ GOL REKORU KIRDILAR
Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Sinan Demircioğlu, Zafer Demiray, Adem Çağlayan ve kaleci antrenörü Emin Sarı'nın nezaretinde bu gün düz koşu ve 5-2 dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yapan mavi-beyazlı oyuncuların sayısız fileleri havalandırması dikkat çekti.
TEKNİK DİREKTÖR YILDIRIM,'ÇOK İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK'
Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Antalya'da hafta sonu Diyarbakır'da oynayacağımız önemli Amed Sportif maçının hazırlıklarını Perşembe gününe kadar sürdüreceğiz. İyi bir aile ortamımız var. Arkadaşlığımız çok iyi. Ligin ikinci yarısının ilk maçına başarıyla başlamak istiyoruz. Bizi sevenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz. Allah nasip ederse Diyarbakır'dan galip gelmeyi düşünüyoruz. Galip gelemesek bile kaybetmeden dönmeyi hedefliyoruz. Hep söylediğim konular yeni transferlerimiz bizimle güzel bir arkadaşlık uyumu içinde takımımız var. Bu aile ortamına yeni transferlerimiz de katıldı. İlk yarıyı lider bitirmemiz önemliydi. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah buradaki başarımızı sahaya yansıtarak liderliğimizi sezon sonuna kadar sürmek istiyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var sezon sonunda kupayı Erzurum'a getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
(ERZ-AT-Y)

11.01.2017 17:05:39 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den Görme Engelliler İçin anlamlı program
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GÖRME ENGELLİLER İÇİN ANLAMLI PROGRAM
Ilıcalı'dan Aziziye kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL

ILICALI'DAN AZİZİYE KAYMAKAMINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
2. OSB'ye savunma sanayi yatırımı
YEREL

2. OSB'YE SAVUNMA SANAYİ YATIRIMI
ESKİ'nin çalışanlarına uygulamalı İş Güvenliği eğitimi
YEREL

ESKİ'NİN ÇALIŞANLARINA UYGULAMALI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Büyükşehir yaban ve doğal hayatı koruyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YABAN VE DOĞAL HAYATI KORUYOR
Yakutiye, esnaf ile el birliğinde
YEREL

YAKUTİYE, ESNAF İLE EL BİRLİĞİNDE
Erzurum'da teşvikli yatırım sayısı 324'e ulaştı
YEREL

ERZURUM'DA TEŞVİKLİ YATIRIM SAYISI 324'E ULAŞTI
Soba zehirlenmelerine dikkat
YEREL

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT
Halk günü toplantısının ilki yapıldı
YEREL

HALK GÜNÜ TOPLANTISININ İLKİ YAPILDI
Oltu'da asayiş ve ekonomi toplantısı yapıldı
YEREL

OLTU'DA ASAYİŞ VE EKONOMİ TOPLANTISI YAPILDI
Erzurum ve Erzincan'dan Haleplilere yardım
YEREL

ERZURUM VE ERZİNCAN'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Artistik Patinaj Milli Takımı
YEREL

ARTİSTİK PATİNAJ MİLLİ TAKIMI
Erzurum'dan Halep'e yardım
YEREL

ERZURUM'DAN HALEP'E YARDIM
Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Pasinler'den Halep'e yardım
YEREL

PASİNLER'DEN HALEP'E YARDIM
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Palandöken'de kadınların leğen-board keyfi
YEREL

PALANDÖKEN'DE KADINLARIN LEĞEN-BOARD KEYFİ
Şehit Ailesinden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Bayır'dan gazeteciler günü açıklaması
YEREL

BAYIR'DAN GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Erzurum'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Yılmazoğlu'na son görev
YEREL

YILMAZOĞLU'NA SON GÖREV
Hiperaktivite tedavi edilebilir bir hastalık
YEREL

HİPERAKTİVİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK