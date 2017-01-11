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Motor sevdalılarından Başkan Alıcık'a plaket

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:06
Motor sevdalılarından Başkan Alıcık'a plaket
Motor sevdalılarından Başkan Alıcık'a plaket

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - Nazilli MOTONAZ Gurubu ve Art Moto Akademi işbirliğiyle düzenlenen motosiklete gönül verenlere Motosiklet ve güvenli sürüş eğitimleri yapıldı.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonunda yapılan eğitimlere destek veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a Nazilli MOTONAZ Grubu tarafından plaket verildi. Nazilli'de yapılan eğitime İzmir Chopper Kings Marsiyas, Aydın, İzmir, Manisa Akrep Vip Efe sürücüleri, Sultanhisar sürücüleri, Yenipazar Enduro Motosiklet Kulübü ve Nazilliden motosiklet sevdalıları olmak üzere toplamda 150'e yakın motorcu katıldı. Nazilli MOTONAZ gurubu başkanı Yasin İspirli kısa bir açılış konuşması yaptı. İspirli verilen eğitimlerin önemini vurgularken destek veren kurum ve kuruşlara da teşekkür etti. Motosiklette güvenlik, görüş, pozisyon, viraj alma, frenleme, solama ve şehir içi sürüşü hakkında eğitim veren ART Motosiklet Academy Eğitmeni Alparslan Bulut, "16 yıldır motosiklet kullanıyorum, 7 yıldır da güvenli motosiklet eğimleri veriyorum. Motosiklet kullanmak artık bilimsel ve güvenli bir şekilde, belli kaideleri yerine getirerek olmalı. Bunlara uyarsanız motosiklet araç kullanmaktan çok daha güvenlidir, zevklidir. Ama maalesef motosiklet kullanıcılarının % 90 araba kullanır gibi kullanıyorlar. Bu da kazaların olmasına sebep oluyor. Akademimizin verdiği bu eğitimlerle doğru yöntemlerle binerlerse kazaların en aza ineceğini anlatıyoruz. Nazilli sürücüleri bu konuda oldukça ilgili. Amacımız farkındalığı artırarak kazaları en aza indirmek. Bizim sloganımız; İyi sürüş bir sanattır. O sanatı yapmak içinde eğitim alması gerekir. Dolayısıyla her sürücü sanatçı olabilir" ifadelerini kullandı.
Sinevizyon gösterisiyle desteklenen eğitimin sonunda eğitime katılanlar arasında yapılan çekilişle sponsorların verdiği hediyeler dağıtıldı. Eğitimlerin yapılmasına destek sağlayan ve nikah salonundaki programa katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı motor sevdalıları teşekkür ederken, Nazilli MOTONAZ Grubu tarafından plaket verildi.
(MB-Y)

11.01.2017 17:10:01 TSI
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