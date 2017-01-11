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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde hizmet iç eğitimler başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, hizmet içi eğitim seminerleri başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen 'Zor çocuklarla baş etme sanatı' konferansına konuşmacı olarak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden Dr. Ayşe Irmak ve Dr. Zeynep Müshil Şan katıldı.

Hizmet içi eğitimlerle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, 2017 yılı boyunda ayda iki kez eğitim düzenleneceğini kaydetti. Bakanlık ve bağlı il müdürlükleri olarak temel misyonlarının dezavantajlı kesimlere hizmet götürmek olduğunu hatırlatan İl Müdürü Nevzat Özer, "Hizmet verdiğimiz kesimlerden biri de, toplumda örselenmiş, şiddet görmüş, ihmale ve istismara uğramış, engelleri ve çeşitli nedenleri ile normal yaşamlarını sürdüremeyen çocuklar. Bu hizmetimiz, diğer hizmetlerimiz de olduğu gibi, bakım personellerimiz, hizmetlilerimiz ve uzmanlarımız aracılığı ile verilmekte. Hizmetlerimizin daha kaliteli yürütülmesi için de personelimizin eğitim ve motivasyonlarının yüksek tutulması önem arz etmekte. Bu nedenden dolayı hizmet içi eğitime başlama gereği duyduk. Eğitimlerimiz her ay iki kez olmak üzere düzenli biçimde devam edecektir." dedi.

İl Müdürü Nevzat Özer, eğitimlere katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetimi ile akademisyenlerine de teşekkür etti.

(SK)



11.01.2017 17:13:48 TSI

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