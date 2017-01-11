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Nazilli'de şehit polisler için lokma hayrı yapıldı



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi tarafından Nazilli Belediye Meydanında Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir ve Baş Polis Memuru Yener Arslan için lokma hayrı yapıldı.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla Nazilli Belediyesi tarafından Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir ve Baş Polis Memuru Yener Arslan için lokma hayrı yapıldı. Belediye meydanında dökülüp aynı yerde dağıtılan lokma hayrına sağanak yağmur ve soğuk havaya rağmen ilgi fazla oldu. 5 bin kişilik lokma hayrına Şehit Polis Memuru Hasan Özdemir'in ailesi ve yakınları da katıldı.



Lokma hayrı öncesi Koca Camiide şehit polisler için mevlit okutan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Geçtiğimiz günlerde görevleri sırasında şehit olan Polis memurlarımız sadece ailelerini değil tüm Nazilli halkını yasa boğdu. Onlar en güzel mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştılar. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Biz onları her zaman hatırlayacağız ve gururla anacağız. Bu duygu ve düşünceler ile bir kez daha Şehit Baş Polis Memuru Yener Arslan ve Polis Memuru Hasan Özdemir'e Cenab-ı Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ailelerinin, Türk Polis Teşkilatının, Nazilli halkının ve Yüce Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(MB-Y)



11.01.2017 17:13:56 TSI

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