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Çan'dan Halep'e yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Kaymakamlığı ve Çan belediyesi öncülüğünde, STK'ların ve Çan Halkı'nın da destekleriyle Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Halep için başlatılan ve 5 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında sürecek olan kampanya, hem ayni yardım, hem de nakdi yardım şeklinde olacak. Nakdi yardımlar için Çan Ziraat Bankası'nda Halep'e Yardım Hesabı adı altında 1868-6504 numaralı bir hesap açıldı. Ayni yardımlar arasında yer alacak, kuru gıda, konserve, çay, şeker, çocuk maması, çocuk bezi, kullanılmamış kıyafet ve battaniye gibi ihtiyaçların tespit edildiği yardımlar içinse, Çan 1 No'lu Sağlık Ocağı karşısında yardım kabul merkezi oluşturuldu. Yardım kabul merkezinin 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

(GD)



11.01.2017 17:16:43 TSI

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