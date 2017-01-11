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Elazığ TSO Başkanı Alan'a,15 Temmuz plaketi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:27
Elazığ TSO Başkanı Alan'a,15 Temmuz plaketi
Elazığ TSO Başkanı Alan'a,15 Temmuz plaketi

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz, TSO Başkanı İdris Alan'a 15 Temmuz darbe sürecinde dik duruşu ve tüm meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarını etkili şekilde temsil ettiği için plaket verdi.
Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı, Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Yılmaz, ziyaret kapsamında Alan'a 15 Temmuz darbe sürecinde dik duruşu ve tüm meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarını etkili şekilde temsil ettiği için plaket verdi. Yılmaz, "Bizleri 15 Temmuz darbe sürecinde en iyi şekilde temsil eden ve tüm açıklama, girişimleriyle duygularımıza tercüman olan Elazığ TSO Başkanımız Alan'a bugün, darbeye karşı dik duruşu ve bizleri temsili anısına bir plaket vermeyi yönetim Kurulu ve sitemiz esnaflarıyla kararlaştırdık. Bu vesile ile ziyaretimizi yaparak plaketimizi de takdim ettik" dedi.
Başkan Alan da ziyaretten ve kendisine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "15 Temmuz sürecini Rabbim inşallah bu millete bir daha göstermez. O gün bu kahraman millet gözünü kırpmadan canını feda etmeseydi bugün Ülkemiz komşularımızla aynı duruma Allah korusun düşebilirdi. O süreçte biz aç kalırız ama vatansız ve ezansız kalamayız diyerek hükümetimizin ve demokrasinin yanında yer aldık. Bizi meydanlarda yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyor, bu plaketi onlar adına alıyorum" diye konuştu.
(HİV-MP-Y)

11.01.2017 17:31:40 TSI
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