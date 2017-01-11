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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da kadının ekonomiye katkısı tespit edilecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:28
Diyarbakır'da kadının ekonomiye katkısı tespit edilecek

DİYARBAKIR (İHA) - Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle uygulanan, 'Diyarbakır ilinde kadının ekonomiye katılımının analizi projesi' başladı.
Başlayan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan DOGÜNKAD Başkanı Nevin İl, dernek olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda kadın girişimci üye ile kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. İl, sanayi sektörü alt dalları içinde en fazla istihdam yaratan sektörün imalat olduğunu belirterek, "Ücretli veya maaşlı çalışanlardan sonra imalat sanayinde istihdam oranlarındaki en büyük artış kendi hesabına çalışan kadınlar. Bu artış genelde girişimcilik, özelde de kadın girişimciliğinin desteklenmesiyle ilişkilendirilebilir. Nitekim son yıllarda kadın istihdamının artırılması kapsamında kadın girişimciliğini destekleyen programlara ağırlık verilmiş ve bu kapsamda daha çok kadına ulaşılması hedeflenmiştir. Bölgemiz ve Diyarbakır için de kadın istihdamındaki tablo Türkiye geneline benzerdir" dedi.
Yerelden kadınlar ve işverenlerle yapılacak olan analiz çalışmasının kadın istihdamına dair mevcut politika ve programların etkisinin de görülmesini sağlayacağını kaydeden İl, "Araştırma sahada uzman bir ekip tarafından işletme sahipleri ile yüz yüze gerçekleştirilecek. Analiz çalışması, kadın istihdamına dair daha etkin, uygulanabilir politikaların geliştirilmesini destekleyecektir" diye konuştu.
(YRT-MP-Y)

11.01.2017 17:32:45 TSI
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