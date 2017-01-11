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Kırıkkale'de 88 köy yolu ulaşıma kapandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:34
Kırıkkale'de 88 köy yolu ulaşıma kapandı

KIRIKKALE (İHA) - Kırkkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle 88 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Keskin'de 30, Balışeyh'te 18, Sulakyurt'ta 14, Delice'de 10, Çelebi'de 7, Bahşılı ve Yahşihan'da 2'şer, Karakeçili'de 1 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kırıkkale İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 23 ekip ve 33 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
(BÖ)

11.01.2017 17:36:56 TSI
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