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Büyükşehir'den Görme Engelliler İçin anlamlı program

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:37
Büyükşehir'den Görme Engelliler İçin anlamlı program
Büyükşehir'den Görme Engelliler İçin anlamlı program

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda program düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Birimi ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitci, Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yücel Kara katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci ve beraberindekiler, görme engelli çocuklara Başkan Mehmet Sekmen'in selamını ileterek onlarla yakından ilgilendi. Kiremitci, burada yaptığı konuşmada, "Bugünler bizi duygulandıran, belki aklımızla değil yüreğimizle ve hislerimizle düşünebildiğimiz günlerdir. Her birimizin yakınında, çevresinde bugünleri hasretle bekleyen kardeşlerimiz var. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Öncelikle bu haftanızın hayırlara vesile olmasını; ihtiyaçlarınıza, sıkıntılarınıza derman olacak konuların gündeme getirildiği ve çözüme kavuşturulduğu günler olmasını arzu ediyorum" dedi. Genel Sekreter Kiremitci, şunları kaydetti: "Şuna can-ı gönülden inanıyoruz; hem sizi hem diğer engelli kardeşlerimizi Allah'ın özel kulları olarak görüyoruz. Kendimizin de her an engelli olabileceğini düşünüyoruz. Hiç kimsenin yarın garantisi yok, şu kapıdan çıkmaya garantimiz yok. Sahip olduğumuz bazı özelliklerin, nimetlerin 15 dakika sonra da devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Allah'ü Teala çok daha güzel imkanları bize bahşedebildiği gibi bazı sıkıntılarla da imtihan da edebilir. Onun için biz hem bu okula hem de diğer okullara 'Programımız var' denildiğinde seve seve geliyoruz. Okul idarecilerimizden ve yöneticilerimizden de şunu her zaman bekliyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan, gücenmeden, dargınlık yapmadan problemleri, sıkıntıları ve ihtiyaçları bize ulaştırın. Biz başta Reisimizden en alttaki görevlilerimize kadar hepimiz sizin emrinize amadeyiz. Bunu böyle bilesiniz. Sizi çok önemsiyoruz." Konuşmanın ardından Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören çocuklardan oluşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müzik Korosu, mini bir konser verdi. Daha sonra çocuklara Büyükşehir Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.
(ERZ-AT-Y)

11.01.2017 17:41:15 TSI
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