Amed Sportif Faaliyetlerden transfer
DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil kırmızılı ekip, son olarak Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Bartu Kurtuldu'yu renklerine bağladı. Geçen sezon Sarıyer'de forma giyen Bartu sezon sonuna kadar kiralanırken, mevcut stoperlerden birini göndermeyi planlayan teknik heyet, forvetin yanı sıra stoper transferi de istiyor. Amed Sportif Faaliyetler daha önce Bucaspor'dan kaleci Kurtuluş Yurt, Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan Şahin Şafakoğlu ve Fatih Karagümrük'ten Okan Dernek'i kadrosuna katmıştı.
(MÇ-MP-Y)
11.01.2017 17:45:46 TSI
NNNN