11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayat Belediyesi'nden doğaya yem

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:44
Bayat Belediyesi'nden doğaya yem
Bayat Belediyesi'nden doğaya yem

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye tarafından yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Bayat Belediyesi'nin yaban hayatı koruma projesi kapsamında doğaya bırakılan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatı buluyor.
Bayat Belediye Başkan Ekrem Ünlü, özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı bugünlerde yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yem attıklarını söyledi.
Hayvan dostu bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Vatandaşlarımızında parklara sokak hayvanları için yem bıraktıklarını gröüyoruz. Bundan son derece mutluyuz. Çünkü şehrin güzellikleri hep birlikte korunmalı. Bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ediyoruz. Çünkü bu tür alışkanlıklar ileri ki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştiriyor" dedi.
Çalışmanın diğer kamu kurumlarına da örnek olmasını isteyen vatandaşlar ise, Bayat Belediyesi'ne bu davranışından dolayı teşekkür ettiler.
(MMY-BÖ)

11.01.2017 17:48:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tarihi hanın restorasyonu başlıyor
YEREL

TARİHİ HANIN RESTORASYONU BAŞLIYOR
Muhtar Evinin Bodrum Katında Mantar Yetiştiriyor
YEREL

MUHTAR EVİNİN BODRUM KATINDA MANTAR YETİŞTİRİYOR
Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bıraktılar
YEREL

SUNGURLU BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTILAR
Sungurlu Belediyesi'nden Kan Bağışı Kampanyası
YEREL

SUNGURLU BELEDİYESİ'NDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI