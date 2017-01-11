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Bayat Belediyesi'nden doğaya yem



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye tarafından yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bayat Belediyesi'nin yaban hayatı koruma projesi kapsamında doğaya bırakılan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatı buluyor.

Bayat Belediye Başkan Ekrem Ünlü, özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı bugünlerde yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yem attıklarını söyledi.

Hayvan dostu bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Vatandaşlarımızında parklara sokak hayvanları için yem bıraktıklarını gröüyoruz. Bundan son derece mutluyuz. Çünkü şehrin güzellikleri hep birlikte korunmalı. Bu çalışmada özellikle çocukları teşvik ediyoruz. Çünkü bu tür alışkanlıklar ileri ki yıllarda toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştiriyor" dedi.

Çalışmanın diğer kamu kurumlarına da örnek olmasını isteyen vatandaşlar ise, Bayat Belediyesi'ne bu davranışından dolayı teşekkür ettiler.

(MMY-BÖ)



11.01.2017 17:48:19 TSI

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