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Milas halılarına coğrafi işaret



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 1996 yılında Sümer Holding tarafından alınan Milas El Halılarının Coğrafi İşaret Patentini devralmak için başvuruda bulundu.

Milas halılarının Coğrafi İşaret Patenti Sümer Holding'den devralmak için üç yıldır görüşmelerini sürdüren MİTSO içinde, patent hakkını elinde bulunduran kuruluşun vazgeçme hakkının da bulunduğu yasanın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından hemen Sümer Holdinge devralma başvurusunu yaptı.

Milas zeytinyağının coğrafi işaret patent tescilini alarak ilçenin zeytinyağı üretiminde adeta bir devrim yapan Milas Ticaret ve Sanayi Odası şimdi de 1996 yılında Sümer Holding tarafından Coğrafi İşaret Tescili yapılan Milas El Halılarının patent hakkını devralmak için yazılı başvuruda bulundu. Sınai Mülkiyet Kanununun TBMM Genel Kurulunda kabulünden hemen sonra MİTSO, kanununun uygulamasına yönelik usul ve esasları belirleyecek olan yönetmeliğin çıkmasını bile beklemeden Milas El Halılarının Coğrafi İşaret haklarını devralmak için başvurusunu yaptı.

13. yüzyıldan bu yana Milas'ta dokunmakta ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte olan Milas Halıları, Anadolu'da dokumakta olan 21 el halısı ve 3 kilimle birlikte Sümer Holding tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne 21.06.1996 tarihinde, 15'inci sırada "Milas El Halıları" adıyla Coğrafi İşaret olarak tescil ettirilmişti. MİTSO, Sümer Holding'in özelleştirilme ve tasfiye süreci başladığında Milas Halılarının Coğrafi İşaret kullanım haklarını devralmak için girişim başlatmıştı. Ancak Coğrafi İşaretlerin devrine ilişkin açık bir yasal hüküm olmaması nedeniyle devir gerçekleşmemişti. MİTSO'nun başlattığı girişimle birlikte Coğrafi İşaret tescil süresinin dolmasına az bir zaman kala Sümer Holding, elinde bulundurduğu 21 el halısı ve 3 kilimin Coğrafi İşaret tescil haklarını kaybetmemek için tescil yenileme çalışması başlatmıştı. Sümer Holdingin Milas'tan başlattığı tescil yenileme çalışmasıyla birlikte halı ve kilimlerin Coğrafi İşaret tescil hakları süresi uzatılmıştı.

MİTSO'nun Coğrafi İşaretli ürünlerin patent tescillerinin devredilmesini kolaylaştıran düzenleme yapılması için TOBB'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Muğla Milletvekillerine yaptığı başvurular sonunda olumlu sonuç verdi. MİTSO'nun Coğrafi İşaret haklarının devrini kolaylaştıran istemi Sınai Mülkiyet Kanunun 52. maddesinde yer aldı.

Sınai Mülkiyet Kanununun TBMM Genel Kurulundan geçmesi üzerine daha yasanın uygulanmasını düzenleyen yönetmelik bile çıkmadan MİTSO, Milas El Halılarının Coğrafi İşaret patent haklarını devralmak üzere Sümer Holdinge başvuruda bulundu.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "Kaç yıldır Coğrafi İşaret patent haklarının devrini düzenleyen yasanın çıkmasını bekliyorduk. Bir yandan Sümer Holding ile görüşmelerimizi sürdürürken bir yandan da TOBB'a ve Muğla Milletvekillerimize isteğimizi yazılı raporlar şeklinde ilettik. Görüşmelerimizde isteğimizi dile getirdik, derdimizi, beklentimizi anlattık. Sonuçta Sınai Mülkiyet Kanunu istediğimiz şekilde çıktı. Hemen biz de Sümer Holding'e başvurumuzu yaptık. Kendileri zaten tasfiye sürecinde oldukları için isteğimizi olumlu karşılıyorlar. Şimdi yasanın uygulama yönetmeliğinin çıkmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

(DL-MB-Y)



11.01.2017 17:52:16 TSI

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