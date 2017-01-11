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Uşak Belediyesi'nden Kayyum Belediyelere ziyaret

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:49
Uşak Belediyesi'nden Kayyum Belediyelere ziyaret
Uşak Belediyesi'nden Kayyum Belediyelere ziyaret

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, terörün kirli ellerinden kurtulan Diyarbakır Büyükşehir ve Diyarbakır-Yenişehir Belediyelerine teknik ekibiyle ziyarette bulundu.
Kısa zaman önce görevine atanan ve Uşak Belediyesine kardeş belediye olarak belirlenen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Diyarbakır İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ile kent genelinde incelemeler sonunda gerçekleşen toplantıda belediye hizmetleri hakkında sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıya Başkan Cahan'ın ekibi olarak Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur, Özel Kalem Müdürü Seyfullah Furtana, Alt Yapı Müdürü Serdar Arıcan, teknik ekip ve mühendisleri katıldı.
Burada açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Kaymakamımızla ilçe genelinde neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bu zorlu süreçte Yenişehir halkının ve kaymakamımızın yalnız olmadığını kendilerine gösterdik. Tüm teknik ekibimizle yaptığımız incelemeler neticesinde kentin alt ve üst yapı sorunlarını iyi analiz ettik ve bilgi paylaşımında bulunduk. Uşak Belediyesi olarak kendilerine her türlü desteği sağlayacağız. Sahabeler şehri Diyarbakır bugüne kadar terör illeti yüzünden zor günler geçirmiş. Belediye hizmetlerinden faydalanmak isteyen halk muhatap bulamamış, esnaf baskı ve korkularla iş yapamaz hale gelmiş. Çok şükür devletimiz bu kötü gidişe dur dedi ve emanetini terörün kirli ellerinden aldı. Bizler inanıyoruz ki yapılan çalışmalar neticesinde Diyarbakır terörle değil; tarihi, turistik ve manevi havası ile tanınacak ve hatırlanacak. Terör örgütünden kurtulan belediyemizin hizmetlerinin istenilen düzeye gelmesi için desteklerimiz aralıksız devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyumu Cumali Atilla'yı da ziyaret eden Başkan Cahan desteklerini ifade edip, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak gerektiğinin mesajını verdi. Ziyaretlerin sonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Özel ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan kent genelinde incelemelerde bulundu.
(EÖ-MB-Y)

11.01.2017 17:52:57 TSI
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