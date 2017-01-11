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Başkan Bakıcı başarılı öğrencileri ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TEOG sınavında soruların hepsini doğru cevaplayan ve 120 net ile Türkiye birincisi olan öğrenciye ve Hırvatistan'da gerçekleştirilen dart turnuvasında elektonik dart alanında ülkemizi temsil ederek dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Makamda gerçekleştirilen ziyaret ve ödül programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Atatürk İlkokulu Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli, TEOG Türkiye Birincisi Yusuf Emre Kahraman ve ailesi, Hırvatistan'da gerçekleştirilen turnuvada elektronik dart alanında ülkemizi temsil eden Zeynep Sümeyye Poyraz, Sefa Ateş, Yunus Emre Yıldırım ve antrenörleri katıldı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilk olarak dart branşında uluslar arası bir yarışmada dereceye giren sporculara "Ülkemizi dart alanında temsil eden sporcularımızı tebrik ediyor, gelecekte de aynı başarıları göstermelerini diliyorum. Başarılarının devamını dilerim" diyerek hediyelerini takdim etti. Ardından geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan TEOG sınavında yaptığı 120 net ile Türkiye birincisi olarak Bozüyük'ün adını ülke genelinde duyuran ve başarısı ile adından söz ettirmeyi başaran, Yusuf Emre Kahraman'ı göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti. Türkiye Birincisi öğrenciye diz üstü bilgisayar hediye eden Başkan Bakıcı "En başında bir Bozüyük'lü olarak bizleri gururlandıran öğrencimize başarılar diliyorum. Eğitim hayatında daha nice başarılar göstermesini diliyorum" dedi.

Okullardaki eğitim sistemi ve öğrenci durumları hakkında bir süre sohbet edilen ziyaret daha sonra sona erdi.

(FSİ-Y)



11.01.2017 17:53:08 TSI

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