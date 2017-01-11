Başkan Yağcı'dan İl Müdürü Bolat'a ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni göreve başlayan Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Yağcı, yeni görevinde Bolat'a başarılar dileyerek, "İlimizde yeni göreve başlayan Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat beye iadei ziyarette bulunduk. Kuruluş ve Kurtuluşun şehri ilimizde kendilerinin iyi çalışmalara imza atacağını inancındayım" dedi.
(CKT-KÇ)
11.01.2017 17:53:56 TSI
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