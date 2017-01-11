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2017 Yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Çelik başkanlığında yapıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:52
2017 Yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Çelik başkanlığında yapıldı
2017 Yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Çelik başkanlığında yapıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - 2017 yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Azmi Çelik'in başkanlığında, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl hazırlanan Devlet Yatırım Programının il düzeyinde uygulandığını dile getiren Vali Çelik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Devlet Yatırım Programının il düzeyinde uygulanmasına, izleniyor ve koordinasyonu yapılıyor olması adına böyle toplantıları 3 aylık süreler halinde yılda 4 kez yapıyoruz. Bu bağlamda yatırımcı kuruluşlarımız tarafından Valiliğimize gönderilen yatırım izleme raporlarına göre; ilimizde 24 yatırımcı kuruluş ve 13 mahalli idare ile birlikte 37 kuruluş yatırım yapmıştır. Bu yatırımların toplam proje bedelleri 6.927.219.018 TL, önceki yıllar harcaması 2.237.132.623 TL, 2016 yılı ödeneği 1.110.764.967 TL, dönem sonu harcaması 582.325.973 TL'dir."

Eskişehir'e toplam 516 yatırım projesi
Toplam 516 yatırım projesinin 194'ünün tamamlandığını dile getiren Vali Çelik, "Projelerin 53'ü ihale aşamasında, 16'sı hazırlık aşamasında ve 159'u devam eden işler olup, 94 proje ise başlama durumundadır. Bu projelerin dönem sonu itibariyle ortalama fiziki gerçekleşme oranı % 47, nakdi gerçekleşme oranı ise % 41'dir. İlimizdeki merkezi idare kuruluşlarının 373 adet yatırım projesi bulunmakta olup; bu projelerin toplam bedeli 5.953.503.499 TL dir. Bu projelerden 139'u tamamlanmış, 121'i devam etmekte, 52'si ihale aşamasında, 15'i hazırlık aşamasında olup, 46'sına ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır. Mahalli idarelerimizce 143 adet yatırım projesi yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli 978.415.519 TL dir. Bu projelerin 55'i tamamlanmış, 38'i devam etmekte, 1'i ihale aşamasında, 1'i hazırlık aşamasında olup, 48'ine ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır" dedi.

"Kuruluşlarımızın projelerinin gerçekleştirilmesinde özen ve hassasiyeti 2017'de de artırarak göstermeleri temennisi"
Yatırım projelerinin sayılarını sektörel bazda da açıklayan Vali Azmi Çelik, "Tarım sektöründe 125, madencilik sektöründe 14, imalat sektöründe 6, ulaştırma sektöründe 42, eğitim sektöründe 101, sağlık sektöründe 12, enerji sektöründe 11, diğer kamu hizmetleri sektöründe 205 adet yatırım projesidir. Bu özet bilgilerden sonra toplantıyı açarken, yatırımcı kuruluşlarımızın projelerinin gerçekleştirilmesinde bugüne kadar gösterdikleri özeni ve hassasiyeti 2017 yılında daha da artırarak göstermeleri temennisinde bulunmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının, ilimiz bakımından verimli bir platform oluşturmasını, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Vali Çelik, bütün kurum temsilcilerine söz vererek, koordinasyon gereken hususlar hakkında durum değerlendirilmesi yaptı.
(KA)

11.01.2017 17:53:29 TSI
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