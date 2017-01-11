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Efeler Belediyesi'nden kar mesaisi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın ardından kar mesaisi yaparak yollarda kar küreme işlemi ve tuzlama çalışması yaptı.

Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'ne uzun yıllar sonra yağan kar mahalle halkını bir yandan sevindirirken, bir yandan da zor durumda bıraktı. Mahalleye giden yolun yokuş ve virajlı olması, kar yağışı nedeniyle yolların buz tutmasından dolayı sürücüler zor durumda kalırken, mahalle halkının imdadına Efeler Belediyesi yetişti. Eğrikavak Mahallesi'ne giden yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, soğuk havaya rağmen kısa sürede çalışmalarını tamamladı.

Efeler Belediyesi ekiplerinin ilçenin yüksek kesimlerinde kalan ve beyaz örtü ile kaplanan diğer mahallelerinde de çalışmalar yaptığını ifade eden T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Yıllar sonra ilçemize yağan kar çok güzel görüntüler oluştursa da vatandaşlarımızı mağdur etti. Kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma olası kazalarına davetiye çıkartıyor. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan sorunsuz bir şekilde kara karşı sınavımızı başarı ile verdik" dedi.

Efeler Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanımız sağolsun hemen imdadımıza yetişti. Ekipler kısa sürede karları küreyerek yolları yürünebilir hale getirdi. Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(MU-MB-Y)



11.01.2017 17:59:00 TSI

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