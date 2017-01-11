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İnönü Üniversitesispor lideri eli boş göndermenin planlarını yapıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta ligin ilk yarısında sürpriz sonuçlara imza atan İnönü Üniversitesispor, ikinci yarının ilk haftasında sahasında karşılaşacağı lider Adıyaman 1954 takımını eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Devre arasını transfer yapmadan geçirmesine rağmen en iyi oyuncularından Enes Filiz'i de satarak güç kaybeden sarı siyahlılar, grubun lideri durumundaki Adıyaman 1954 ile oynayacağı karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İnönü Üniversitesi kampusu içerisinde yer alan sahada çalışan sarı siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

"Bu maçı kazanmamız gerekiyor"

Takımdaki son durumla ilgili İHA'ya açıklamada bulunan Basın Sözcüsü Zafer Kılınçer, lideri yenip, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Takım olarak ikinci yarıya hazır olduklarını ifade eden Kılınçer, "Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta ilk yarı kimsenin beklemediği bir performans ortaya koyduk. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Tabi lig asıl şimdi başlıyor. İkinci yarıda daha iyisini yapmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Bu hafta sahamızda lider Adıyaman ile karşılaşacağız. Tabi zor maç olacağının bilincindeyiz. Ancak biz de kaliteli bir takımız. İkinci yarıya iyi başlamak için bu maçı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



11.01.2017 17:59:33 TSI

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