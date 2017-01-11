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KOM'dan operasyon: 2 gözaltı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve ço ksayıda mermi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde operasyon düzenlendi. Kent merkezinde E.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 71 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca, Pınarbaşı ilçesinde S.T. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca mermisi, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 60 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda E.T. ve S.T. gözaltına alındı.

(AG-Y



11.01.2017 17:59:46 TSI

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