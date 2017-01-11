Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 248 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 7 kişiye işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 farklı iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 248 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili 7 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.
(TB-Y
11.01.2017 18:00:02 TSI
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