YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüzmede Final okulları birinci oldu

Yüzmede Final okulları birinci oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da gerçekleştirilen okullar arası yüzme müsabakalarında Final Okulları kız ve erkek kategorilerinde il birincisi oldu.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünün düzenlediği gençler kategorisi yüzme müsabakalarında Malatya Final Okulları genç kız ve genç erkek takımları il birincisi oldu.

Müsabakada birinci olan Final Okulları, Bölge Şampiyonasında da Malatya'yı temsil etmeye hak kazandı. Müsabakalarda alınan dereceler ise şöyle:

"100 metre kelebek stilde il 2'incisi Beril Gök, 100 metre kelebek stilde Melih Geçgel il birincisi. 50 metre sırt stilde Yunus Emre Korkmaz il 3'ncüsü, 50 metre sırt stilde Beyza Yeşilyurt il 2'incisi, 50 metre sırt stilde Kader Erçiftçi il 4'üncüsü, 50 metre serbest stilde Özüm Işık il 4'üncüsü. 100 metre kurbağa stilde Kader Erçiftçi il 2'incisi, 100 metre kurbağa stilde Beril Gök il 4'üncüsü, 100 metre kurbağada Atabey Demir il 4'üncüsü. 50 metrede karışık bayrak kız takımında il 1'inciliği, 50 serbest bayrakta kız takım il 1'inciliği, 50 karışık bayrakta erkek takım il 1'incisi ve 50 metrede serbest bayrakta erkek takım il 1'inciliği"

(CÖ-BRN-Y)



11.01.2017 18:03:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER