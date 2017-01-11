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Altıeylül'de ekipler seferber oldu



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yoğun kar yağışıyla birlikte merkez ve kırsal olmak üzere hummalı bir şekilde çalışma sergiledi, tüm yolları açarak vatandaşların evlerine ulaşmasına yardımcı oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek oldu.

Altıeylül Belediyesi son yılların en yoğun kar yağışıyla birlikte ilçenin dört bir yanında bulunan mahalle yollarının açılması için seferber oldu. Yoğun ve sık yağışın ardından kırsal ve merkezde çalışmalarını arttıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Çalışmalar aralıksız ve 7/24 esasına göre devam etti. Vardiya sistemi ile birlikte personeller sabaha kadar kar temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek olarak cadde, sokak ile kaldırımlardaki karların temizlenmesi ve buzlu yollara tuz atılması konusunda yardımcı oldular. Vatandaşın mutluluğu, huzuru ve evlerine sıkıntısız kısa sürede gitmeleri için çalışan ekipler Altıeylül ilçesi sınırlarındaki tüm yolları açtı.

Belediye Başkan Yardımcıları Fikrettin Kocaman, Zeki Çabuk, Osman Zeki Şahin ve Ahmet Özen Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile biraraya gelerek yaptıkları özverili ve hummalı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Altıeylül Belediyesi kar ile mücadele kapsamında 2 kamyon, 2 küreme kamyonu, 5 kepçe, 2 yükleyici bekolayder, 5 greyder, 3 L200 araç olmak toplam 19 araçla görevde bulunurken, üç müdürlüğe ait 105 personel de çalışmalarını sürdürdü. İlçede 250 ton tuz serildi. Bununla birlikte okul, hastane, cami ve muhtarlıklara da toplamda bin ton olmak üzere 25'er kiloluk tuzlar dağıtıldı.

(TS-



11.01.2017 18:03:46 TSI

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