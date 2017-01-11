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15 Temmuz demokrasi kahramanları Uşaklılarda buluştu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen, "Tecrübe Konuşuyor, Kahramanlar Projesi" kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren vatandaşların yaşadıklarını aktardığı programın 46'ncısı Uşak'ta gerçekleşti.

Programa, Vali Ahmet Okur, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müstakil Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Vali Yardımcıları Sait Topoğlu, İsmail Gürsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, moderatörlüğünü Tahir Sarıkaya'nın yaptığı programa 15 Temmuz kahramanlarından Gazi Danyal Şimşek, Şehit eşi ve Gazi Türkan Güder, ve Şehit eşi Rukiye Dağ konuşmacı olarak katıldı.

Program öncesi konuşan Vali Ahmet Okur 15 Temmuz'un bir ibret vesikası olduğunu ifade ederek o gece yazılan destanın hiç bir millette görülmediğini ve bugüne kadar anlatılmadığını kaydetti.

Vali Ahmet Okur konuşmasına şöyle devam etti; "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızdan 15 Temmuz'u unutturmamak için bu programları düzenledikleri ve öncülük ettikleri için Allah razı olsun. 15 Temmuzda içimizden çıkan kardeş, abi dediğimiz insanlar bu millete silah çektiler. Bu milletin evlatlarının verdiği vergiler ile satın alınan devletimizin tankını, topunu, helikopterini, savaş uçağını yine bu milletin üzerine sürdüler. Kendilerine göre belki onlar için çok ulvi bir gaye için yaptılar. Ama bu millete ihanet Allah'ın izniyle cezasız kalmadı. Çünkü bu millet necip bir millet. Bu millet Cenab-ı Hakkın İslam alemine gönderdiği kahraman bir millet. Tarih boyunca İslamiyet'in bayraktarlığını yapmış, bundan sonra da yapmaya devam edecek bir millet. Bu millete yan bakanın, bu millete ihanet edenin, bu millete el kaldıranın eli kırılır. O gün de Allah'ın izniyle kırıldı."

Vali Ahmet Okur'un konuşmasının ardından Tantuni ustası Danyal Şimşek, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giden tankların önünün Basın Ekspres Yolu'nda arabalarla kapatıldığını belirtti.

O arada kalabalıktan birinin "egzozları kapatalım, durur" dediğini ifade eden Şimşek, "Bize de mantıklı geldi. Bizim de elimizde sopa vardı. Egzozlara sopalarla içine ne bulduysak doldurmaya başladık. Onlarca kişi gömlek, atlet ne bulursa tankın egzozunu tıkamaya çalıştı. Tank birkaç dakika sonra durdu. Tank durunca içindeki askerler kapakları kendi açtı. Tankın içinde askerler ağlıyorlardı. Biz o tankın içindeki askerlerin kandırıldıklarını düşündük. Bizi ezmeye çalışan askerleri korumaya başladık." dedi.

Yaşadığı anları anlatan 5 çocuk annesi şehit eşi Gazi Türkan Güder, "Hava üssüne siyah motorlu, siyah kıyafetli, siyah kasklı biri girdi. O içeri girince normal askerler geri çekildi, onların yerine yüzü maskeli askerler geldi. Onlardan kısa boylu birisi 'Emir komuta bende' diye ateş emri verdi. Ateş emri verildiğinde ben ve oğlum öndeydik, eşim arkada." dedi.

Eşi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Rukiye Dağ ise 15 Temmuz gecesi eşi Cuma Dağ'ın şehadet hikayesini anlattığı konuşmasında, o gece yaşanan olayların parti meselesi olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Biz AK Parti'ye gitmek istiyorduk ama o gece yaşanan olay bir parti meselesi değildi, memleket meselesiydi. Ben de milletin evine gitmeye karar verdim eşim de benim yanımda oldu. Biz o gece cesaretimiz ve kalplerimizdeki imanla gittik. Biz aynı geminin içindeyiz Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla. Eğer bu gemi batarsa hepimiz beraber batarız. O yüzden artık birlik olma zamanı, artık arı gibi, karınca gibi çalışma zamanı."

Program sonunda Vali Ahmet Okur ve protokol üyeleri şehit ailelerine ve gazilere Türk Bayrağı hediye etti.

(EÖ-MB-Y)



11.01.2017 18:03:51 TSI

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