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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Göl kuşları için ekmek attılar

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:06
Göl kuşları için ekmek attılar
Göl kuşları için ekmek attılar
- Isparta'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Eğirdir Gölü de kısmen buz tuttu
- Gölden beslenen hayvanların aç kalmaması için ilçe halkı kuşlara ekmek attı

(Fotoğraflı)

Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA)- Isparta'nın Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Gölü'nün kısmen buz tutması ve çevresindeki hayvanların aç kalmaması için ekmek bıraktı.
Isparta'da kar yağışı yaban hayvanlarını da etkiledi. Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'de göl kısmen buz tutunca göldeki canlılarla beslenen kuş türleri aç kaldı. Ördek, karabatak, martı gibi kuş türlerinin beslendiği göle ilçe halkı ekmek attı. Kuşlar vatandaşların attığı ekmekle beslendi.
Öte yandan Eğirdir Gölü'nde kartpostallık manzaralar da oluştu. Gölde avlanmaya çıkan balıkçılar, buzları kırarak açıklara ulaştı. İlçede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını belirten Belediye Başkanı Ömer Şengöl, vatandaşın sorun yaşmaması için belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını söyledi. Yaşanan zorluklara rağmen karın Eğirdir' güzellik kattığını belirten Şengöl, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede lodosun etkisiyle Eğirdir Gölü'nün kısmen buz tutuğunu söyledi.
(FK-SÇ-Y)

11.01.2017 18:10:44 TSI
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