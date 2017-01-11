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Samsun'da 997 proje yürütülüyor

- İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

- Samsun Valisi İbrahim Şahin:

- "Aralık 2016 itibariyle il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait toplam 605 proje, belediyelere ait 392 proje olmak üzere toplam 997 proje bulunmaktadır. Proje bedelleri toplamı 6 milyar 472 milyon 415 bin 399 TL'dir"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, Aralık 2016 itibariyle il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelere ait toplam 997 projenin bulunduğunu söyledi.

Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali İbrahim Şahin başkanlığında yapıldı. SASKİ Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı yatırım teklifleri değerlendirildi. 2017 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden alınan raporları okuyan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Aralık 2016 tarihi itibariyle il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait toplam 605 proje, belediyelere ait 392 proje olmak üzere toplam 997 proje bulunmaktadır. Bu projelerin genel yapısına baktığımızda proje bedelleri toplamı 6 milyar 472 milyon 415 bin 399 TL, önceki yıllar harcaması 2 milyar 401 milyon 482 bin 945 TL, 2016 yılı yatırım ödeneği de 1 milyar 776 milyon 146 bin 983 TL, dönem sonuna kadar yapılan harcamalarda 1 milyar 376 milyon 416 bin 279 TL olarak görülmektedir. Bölgelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 77, fiziki gerçekleşme oranı da yüzde 69 düzeyindedir" dedi.



"Kamu hizmetleri sektörü 521 proje ile en fazla projeye sahip sektör"

Kuruluşların sekteröl bazda yatırımları hakkında bilgi veren Şahin, "Kuruluş yatırımlarının sekteröl bazda değerlendirdiğimizde ise proje bazında diğer kamu hizmetleri sektörü 521 proje ile en fazla projeye sahip sektördür. Bunu 198 proje ile tarım sektörü izlemektedir. Proje bedellerine baktığımızda toplam itibariyle en fazla olan 2 milyar 7 milyon TL ile ulaştırma sektörüdür. Bunu 1 milyar 625 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri sektörü izlemektedir. Önceki yıllar toplam harcamalarına baktığımızda da sektör bazında en fazla harcama 1 milyar 451 milyon TL ile ulaştırma sektöründe olup, bunu 445 milyon TL ile eğitim sektörü izlemektedir. 2016 yılı ödeneklerinde sektör bazında en fazla ödenek 1 milyar 19 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri sektörüne ait olup bunu 253 milyon TL ile eğitim sektörü izlemektedir. 2016 yılı harcamalarında da en fazla harcama sektör bazında 808 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri sektörüne ait olup, bunu 201 milyon TL ile ulaşım sektörü izlemektedir. Gerçekleştirmeler açısından ise, 2016 yılında en çok nakdi gerçekleşme yüzde 99 ile ulaştırma sektörü olup, bunu yüzde 96 ile tarım sektörü takip etmektedir. En çok fiziki gerçekleşme ise yüzde 85 ile tarım sektörünün olup, bunu yüzde 83 ile ulaştırma sektörü izlemektedir" diye konuştu.

İl genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlarla, belediyelerin 997 proje yürüttüğünü belirten Vali Şahin, "Bu projelerden 352'si dönem sonu itibariyle tamamlandı, 446'sı devam etmekte, 26'sı ihale aşamasında, 173 projeye ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır" şeklinde konuştu.

(GKH-SLH-Y)



11.01.2017 18:20:38 TSI

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