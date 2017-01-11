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Salihli'de sarı lacivert bağış



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği, Kızılay işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenledi.

Özcan Sezgin Başkanlığı'ndaki Salihli Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi işbirliği ile "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganı ile Kent Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenlendi. Kızılay'a ait kan bağış tırında dernek başkanı başta olmak üzere, dernek yöneticileri, taraftarlar ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Salihli Fenerbahçeliler Derneği olarak, Kızılay'a kan bağışlayıp sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden Dernek Başkanı Özcan Sezgin, kan bağışına taraftar ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Dernek olarak bu tür faaliyetlere devam edeceklerine vurgu yapan Sezgin, Salihli Fenerbahçeliler Derneği olarak böyle bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

(BA-AY-Y)



11.01.2017 18:29:12 TSI

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