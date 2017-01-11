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Müdür Kılıç'tan kahvehane toplantıları



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç mahallelerdeki kahvehaneleri ziyaret ederek, vatandaşların dertlerini ve isteklerini birebir dinliyor.

Beraberinde Emniyet amirleri ile yapılan ziyaretlerin ilki Levent Mahallesi'nde bir kahvehaneye gerçekleştirildi. Karşılarında Emniyet Müdürü ve Polisleri gören mahalle sakinleri ilk önce şaşırsa da bunun kısa sürede bir ziyaret olduğunu anlayınca, Müdür Kılıç ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Emniyet Personeli kahvehanedeki vatandaşların tek tek tokalaşıp hatırlarını sorarken, Emniyet Müdürlüğü'nün bastırdığı çeşitli uyarıcı broşürleri de dağıttılar.

Vatandaşların genel şikayetleri arasında telefon dolandırıcıları ve trafikte yaşadıkları problemler oluşturdu. Emniyet Müdür Kılıç, bu tür ziyaretlerin bundan böyle haftada 2-3 gün yapılacağını ve özellikle Bandırma'nın uzak mahallelerinden başladıklarını ifade ederek, mahalle sakinlerinin Emniyet ile ilgili sorunlarını, önerilerini, isteklerini çekinmeden kendilerine iletmelerini istedi.



11.01.2017 18:35:25 TSI

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