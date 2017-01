YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'de 'Pestilin marka değeri' konulu toplantı düzenlendi

- Tüm Türkiye'de üretilen pestil ve kömenin 3 katı Gümüşhane'de üretiliyor

- Vali Okay Memiş:

- "Üretimimizi daha da artırmak ve dış piyasaya da açılmak durumundayız"



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Yıllık 5 bin tonluk üretim kapasitesiyle tek başına tüm Türkiye'de üretilen pestil-kömenin 3 katı üretim gerçekleştirilen Gümüşhane'de pestil ve kömeyle ilgili 'Pestilin marka değeri' konulu toplantı düzenlendi.

Vali Okay Memiş başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip Birşen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı Baki Kara, ilgili kurum müdürleri ile pestil ve köme üreticileri katıldı.

Geçmişte evlerde kış aylarında çerez olarak kullanılmak üzere üretilen yüksek kalori ve enerji kaynağı Gümüşhane pestil ve kömesinin bugün 27 üretim tesisiyle Türkiye'de bir marka haline geldiğini kaydeden Vali Okay Memiş, yıllık 5 bin ton üretim kapasitesiyle hem Türkiye'nin en iyi pestilini ürettiklerini hem de tek başlarına tüm Türkiye'de üretilen pestil ve kömenin 3 katı bir üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pestil köme tebliğinin çıkarılması için hazırlanan çalışmanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulduğunu ifade eden Vali Memiş, "Konuyu ısrarlı bir şekilde takip ediyoruz. Bizden bu konuda bilgi istediler. Tebliğimizin çıkması demek üretimimizin artması, standardımızın yükselmesi ve ihracatımızın başlaması demek. Bu çok önemli. Bunu bir müjde gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Üretimimizi daha da artırmak ve dış piyasaya da açılmak durumundayız" diye konuştu.



Tebliğ konusunda üreticilerin fikirlerini alan Vali Memiş, "Vizyoner düşünmek zorundayız. Kente değer katmak durumundayız. Son 14 yılda 6 milyar TL harcama yapmış hükümet buraya. Bunlar boşuna mı oluyor. Gümüşhane'nin geleceği var. Potansiyelinizin farkında hareket edin. Tebliğle insanlara güvence vereceğiz. Geleneksel üründen çıkarıp modern ve AB standartlarına çıkaracağız. Daha geniş pazar için tebliğ şart" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Pestili ve Gümüşhane Kömesi'nin 2004 yılında İl Özel İdaresi tarafından Coğrafi İşaret Belgesinin alındığını hatırlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ise tebliğ çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Gümüşhane pestil ve kömesiyle ilgili bir standardımız var. Tebliğin çıkması basit bir konu değil. AB standartlarına uygun olmak zorunda. Gıda Kodeksi Tebliğ Komisyonumuz toplanacak. Bakanımıza sunulacak raporumuzu yolladık."



"Türkiye'de bin 625 ton, Gümüşhane'de 5 bin ton üretiliyor"

Türkiye'de pestil ve köme üretimiyle ilgili yaptığı bir araştırmayı da katılımcılara aktaran Birşen, "Resmi rakamlara göre Türkiye genelinde üretilen toplam pestil köme üretimi bin 625 ton. Sadece Gümüşhane tek başına 5 bin ton üretiyor. Bizim tebliğle amacımız gayri resmi üretimin önüne geçmek. Sizin ürününüzün gerçek değerine ulaşmasını istiyoruz. Tebliğ çıkarılarak ürüne bir standart getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ve GTSO Başkanı İsmail Akçay ise tebliğin çok önemli faydalarının olacağını belirterek, en az 3 kalite çeşidinin çıkarılması gerektiğini aktardı.

11.01.2017 18:49:08 TSI

