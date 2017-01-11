YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce D-100 karayolu üzerinde kullanılmayan akaryakıt istasyonundan elektrik kablolarını çalmaya kalkan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu üzerinde bulunan ancak kapalı durumda olan akaryakıt istasyonda elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. Akaryakıt istasyonun deposunda bulunan elektrik kablo tesisatında kabloları kesen N.M. (26) ile Ö.T. (23), istasyon sahibi ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliği sonucu yakalandılar. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.

(AY-Y)



11.01.2017 19:12:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER