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Mecliste zincirleme kaza gerginliği

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:23
Mecliste zincirleme kaza gerginliği
Mecliste zincirleme kaza gerginliği

(Fotoğraflı)

Ceren Atmaca
İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemi, buzlanmadan dolayı yaşanan zincirmele kazalar oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, belediyenin kara hazırlıksız yakalandığını savunurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, "Aldığımız kar mücadele araçlarıyla, otomatik tuzlama araçlarıyla tüm illerimiz arasında en hızlı hizmeti veren belediyeyiz. Ben burada sizden elinizi vicdanınıza koyarak, teşekkür etmenizi beklerdim" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, çok sayıda vatandaşın yaralandığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği buzlanmadan dolayı oluşan zincirleme kaza için "İzmir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele konusunda yeteri kadar tedbir almamıştır. Bu konuda belediyenin öngörü, vizyon ve ufkunun olması lazım. Belediyenin tedbir alması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kara hazırlıksız yakalandı. Umarız bundan sonra gereken önlemleri alır. Toplam 85 kaza var. Bir kişi ölmüş" diye konuştu.

"Teşekkür etmenizi beklerdim"
Doğan'a cevap veren Başkan Kocaoğlu, "Sayın Doğan afetten siyaset çıkarmaya çalışıyor. Negatiften negatif çıkar. Zincirleme kazalar şehir içi yollarda olmaz. Kazalar karayollarına bağlı olan yollarda olur. Çevre yolu gibi ilçeler arası yollarda olur. Konuyu çarpıtmanın hiçbir alemi yoktur. Yaptığınız konuşma baştan sona abesle iştigaldir. İzmir Büyükşehir Belediyesi gereken her türlü tedbiri almıştır. Geçen sene söyleseydiniz haklıydınız. Geçen yıl evet kara hazırlıksız yakalandık. Ekim ayında Bergama'da, Bayındır'da şantiyelerimizde tuz var. İsteyen herkese verdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı kar mücadele araçlarıyla, otomatik tuzlama araçlarıyla tüm illerimiz arasında en hızlı hizmeti veren belediyedir. Ben burada sizden elinizi vicdanınıza koyarak, teşekkür etmenizi beklerdim" açıklamasını yaptı.

"Dördüncü kez de bizi seçecekler"
Dün akşam 23.00 itibarı ile tüm yolların açıldığı bilgisini veren Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asparagas haberler yakışmıyor. Bu siyasetin memlekete bir faydası yok. Ben kimsenin ayıbını, eksiğini dillendirerek siyaset yapmıyorum. Yapmadım, yapmayacağım da. Artık bunlar bayatladı. İzmirliler artık buna inanmıyor. Bu ne telaş? Seçimlere daha 1,5 sene var. İzmirlilere güveniyoruz, üç dönemdir bizi seçtiler, dördüncü kez de bizi seçecekler. Sayın Başbakan ne diyor? 'Çalış senin de olsun' diyor. İzmir'de çalışın. Elinizi tutan mı var? Aka kara demekle olmaz."
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da, ilçesinde meydana gelen buzlanma ve kazalar için, "Belediye ekiplerimiz günde 18 saate varan mesailerle çalışarak karla mücadele ettiler. Bu çalışmaları görmek haksızlık olur. Umarım devletin diğer kurumları da üzerine düşen görevi ve gereken çalışmaları yapar" ifadelerini kullandı.
(CA-Y)

11.01.2017 19:27:19 TSI
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