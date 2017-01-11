İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır şekilde yaralandı.
Olay, Karaköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan İzzet Öztamur(59) kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Öztamur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(MK-ÖZ-Y)
11.01.2017 20:24:18 TSI
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