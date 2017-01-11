11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta 19 kilo 540 gram esrar yakalandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 21:24
Uşak'ta 19 kilo 540 gram esrar yakalandı
Uşak'ta 19 kilo 540 gram esrar yakalandı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak polisi yol uygulaması noktasında durdurduğu bir araç içerisinde 19 kilo 540 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Uşak polisi ve narkotik arama köpeği Tora, terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına darbe vurdu. Edinilen bilgiye göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçta uyuşturucu arama köpeği Tora eşliğinde arama yapıldı. Aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette streç filme sarılı 14 parça halinde toplam 19 kilo 540 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Ö.T. (37), S.T. (35) ve D.T. (62) isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
(EÖ-MB-Y)

11.01.2017 21:27:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Cahan, Uşak'taki basın mensuplarıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN CAHAN, UŞAK'TAKİ BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU
15 Temmuz demokrasi kahramanları Uşak'ta
YEREL

15 TEMMUZ DEMOKRASİ KAHRAMANLARI UŞAK'TA
15 Temmuz demokrasi kahramanları Uşaklılarda buluştu
YEREL

15 TEMMUZ DEMOKRASİ KAHRAMANLARI UŞAKLILARDA BULUŞTU
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak Belediyesi'nden Kayyum Belediyelere ziyaret
YEREL

UŞAK BELEDİYESİ'NDEN KAYYUM BELEDİYELERE ZİYARET
UTSO, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

UTSO, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Muratbey Uşak'ın zorlu yolculuğu
YEREL

MURATBEY UŞAK'IN ZORLU YOLCULUĞU

Muratbey Uşak 30 saattir yollarda
YEREL

MURATBEY UŞAK 30 SAATTİR YOLLARDA
Uşak'ta yeni yılın ilk &quot;Huzur 64&quot; uygulaması
YEREL

UŞAK'TA YENİ YILIN İLK "HUZUR 64" UYGULAMASI
Uşak'ın projelerine bakanlardan tam destek
YEREL

UŞAK'IN PROJELERİNE BAKANLARDAN TAM DESTEK
UTB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

UTB, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI