YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak'ta 19 kilo 540 gram esrar yakalandı

Uşak'ta 19 kilo 540 gram esrar yakalandı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak polisi yol uygulaması noktasında durdurduğu bir araç içerisinde 19 kilo 540 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uşak polisi ve narkotik arama köpeği Tora, terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına darbe vurdu. Edinilen bilgiye göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçta uyuşturucu arama köpeği Tora eşliğinde arama yapıldı. Aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette streç filme sarılı 14 parça halinde toplam 19 kilo 540 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.T. (37), S.T. (35) ve D.T. (62) isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

(EÖ-MB-Y)



11.01.2017 21:27:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER