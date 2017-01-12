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Denizli Büyükşehir, Kale Karaköy'ün su sıkıntısına çözüm

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:10
Denizli Büyükşehir, Kale Karaköy'ün su sıkıntısına çözüm
Denizli Büyükşehir, Kale Karaköy'ün su sıkıntısına çözüm

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Kale ilçesinin Karaköy Mahallesine 2 adet içme suyu kuyusu açtı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesi Karaköy mahallesinde içme Suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için iki yeni içme suyu kuyusu açtı. Çalışmalar kapsamında mahalleye, 2 adet içme suyu sondaj kuyusu, 1 adet 500 metreküplük içme suyu deposu ve 12 bin metre içme suyu iletim hattı yapıldı.
Ekipler ayrıca kurak geçen yaz mevsiminde mahallede su sıkıntısı yaşandığını belirledi.
Mahalle sakinlerinin yeni ve modern depodan, nitelikli içme suyu kullanması ve bölgede yaşanabilecek su sıkıntısına son vermek için harekete geçen DESKİ, bölgede alt yapı hamlesi başlattı.. Bölgede su sıkıntısı yaşanmaması için başlatılan çalışma kapsamında da, Altınova Mahallesi'nde 2 adet içme suyu sondaj kuyusu açılarak, buradan saniyede 40 litre su temin edildi.
Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak anlayışıyla Denizli'nin her noktasına yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Projelerimizin önemli bir bölümünü alt yapı yatırımları oluşturuyor. Bu yatırımlar sayesinde torunumuzun torunları Denizli'de alt yapı çalışması görmeyecek. Hizmet destanlarımızla, Denizlimizin uzun vadeli sorunlarını çözüyoruz" dedi.
(MT-Y)

12.01.2017 09:14:30 TSI
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