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Ürgüp Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:12
Ürgüp Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor
Ürgüp Belediyesi, okullara desteğini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp Belediye Başkanlığı görevinden önce 27 yıl eğitim öğretim camiasında çeşitli görevlerde bulunan Başkan Yıldız, eğitime verdiği destekleri sürdürüyor.
Şimdiye kadar birçok okulun talepleri doğrultusunda destek veren Ürgüp Belediyesi, TOKİ konutlarının bulunduğu alanda yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin başladığı, 15 Temmuz ilkokuluna da okulun talebi doğrultusunda fotokopi makinesi hediye etti.
Okulu inşaat aşamasında defalarca ziyaret ettiğini, okul açıldıktan sonra ilk ziyareti olduğunu belirten Belediye Başkanı Fahri Yıldız, tüm okulu gezerek özellikle ana sınıfındaki minik öğrencilerle yakından ilgilendi.
Belediyenin eğitim öğretim camiasına verdiği desteklerin bundan sonra da devam edeceğini belirten Başkan Yıldız, Allah Devletimize zeval vermesin, Okul gerçekten çok güzel olmuş, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz her şeyin en güzeline layıktır dedi.
Okul Müdürü Mevlüt Yalçın, "Belediye Başkanımız İlçemiz için adeta gecesini gündüzüne katmış, hemşerilerimiz için büyük projeleri bir bir hayata geçirmektedir. Okulumuzun bulunduğu TOKİ konutları da Belediye Başkanımızın yoğun çalışmalarının sonucu. Okulumuza yaptığı katkılardan dolayı kendilerine teşekkürü bir borç biliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.
(COŞ-SK)

12.01.2017 09:16:39 TSI
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