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Banka yöneticileri OSB'de buluştu



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KAYSERİ (İHA) - Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bankaların yöneticileri ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri bir araya geldi.

OSB'de yapılan toplantı sonrası banka yöneticilerine Kayseri OSB tarafından yürütülen mevcut projelerden, OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ), planlanan Fuar ve Kongre Merkezi alanı, OSB Merkez Camii, OSB Yeni Camii, OSB yeni hizmet binası, yeni itfaiye binası ve itfaiye filosu, 15 Temmuz Şehit Parkı, Şehitlerimiz Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay adına yaptırılan 3 ayrı park alanları, çevreci ve örnek olarak bilinen Arıtma Tesisi ile, ülkemizin en büyük projelerinden birisi olarak kabul edilen OSB Güneş Enerji Santrali ( GES ) projeleri hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından yerinde bilgi verildi.

(AÖ-Y)



12.01.2017 09:36:39 TSI

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