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Dalaman'da Atatürk Caddesi yenileniyor



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman Atatürk Caddesinde yenileme çalışması yapılıyor.

İlçe merkezinde bulunan ve şehir içi trafik yoğunluğunun önemli ölçüde yükünü taşıyan Atatürk Caddesinde yenileme çalışması yapılıyor.

Düzenleme çalışmaları kapsamında 2 kilometre uzunluğundaki yolda, 2 metrelik bisiklet yolu ve 3 metrelik kaldırımın yanı sıra MUSKİ tarafından alt yapı çalışmaları da yapılıyor.

Atatürk Caddesinin, ilçe için önemli olduğunu dile getiren Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, "trafik akışını zor sağlıyorduk. Bisiklet yolumuz ve yaya yolumuz yoktu. Şimdi bu eksiklikleri gidereceğiz. Diğer 2 caddemizi de ticari açıdan hareketlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Şaşmaz, yapım aşamasında zorlukların olabileceğini belirterek, Dalaman halkının göstermiş olduğu hoşgörüye teşekkür ettiğini ifade etti.

Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş ise yapılan her yatırıma destek verdiklerini vurgulayarak; "Fakat planlı yapılması önemli, cadde de her yer kazıldı ama ne yapılacağı belli değil. Sürekli farklı projeler uygulanmaktan yapım çalışması gecikiyor. Buna benzer caddenin başka ilçelerde uygulanıp beğenilmediği biliniyor." dedi.

Yenileme çalışmalarının ardından Cadde üzerinde araç parkı ücretli olacak.

(CC-



12.01.2017 09:38:20 TSI

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