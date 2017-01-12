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Ortaca Belediyesinden spor turizmi atağı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca'da futbol sahası ve spor tesisi projesinde sona gelindi

Ortaca ilçesinde yapılması planlanan futbol sahaları ve spor tesisi projesinde yer teslimi yapıldı.

Sarıgerme Mahallesinde yapılması planlanan futbol sahaları ve spor tesisi projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne proje sunuldu.

Proje ile 1500 Metrekarelik alan içerisinde 3 adet futbol sahasının yanı sıra, sporcu dinlenme yerleri, araç otoparkı, büfe ve kafeteryanın bulunduğu bir spor kompleksi yapılması planlanıyor.

İnceleme aşamasında olan projede Mart ayı itibari ile yapım aşamasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Ortaca ve bölge turizmi açısından projenin önemine değinen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; "Geçmişte olduğu gibi GEKA ve MUTSO ile temasa geçerek proje ortağı olmaları için gerekli çalışmaları yapacağız. Bin 500 metrekarelik bir alanda takımların kamp yapabileceği komplike bir spor tesisi olacak." diye konuştu.

Karaçelik, proje ile FİFA standartlarında 3 sahayı bölgeye kazandırarak, spor turizmi konusunda önemli bir adım atacaklarını sözlerine ekledi.

(CC-



12.01.2017 09:38:38 TSI

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