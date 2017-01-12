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Altan; "Danalarımız milli servettir"

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:35
Altan; "Danalarımız milli servettir"
Altan; "Danalarımız milli servettir"
- Aydın ilindeki 6 adet mezbahanın Aydın için yeterli olduğunu söyleyen Altan, Aydın'da mezbahaların değil, et işletme tesislerinin çoğalması gerektiğini ifade etti.

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen yükselen dövize rağmen et hayvanı ithalatının devam ettiğini ancak birlik olarak daha çok ve bilinçli üretim yapıp milli servetimiz olan kendi hayvanlarımızı tüketmemiz gerektiğini belirtti.

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Biriliği öncülüğünde düzenlenen Besicilik Çalıştayı'nda konuşan Aydın KETBİR Başkanı Altan Bilgen, ADSYB'nin yaklaşık 20 yıllık çalışmaları sonunda Aydın ilinin kendi saf ırkını yakaladığını belirterek, her tüketimde olduğu gibi kırmızı ette de milliliğe önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Kendimiz Yetiştirip Keselim
Sektör temsilcileri ve yetiştiricileri olarak her kesin büyük düşünüp taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Bilgen, "Elimizi taşın altına koyacağız, kendi materyalimizi kendimiz yetiştirip kesime göndereceğiz. Bunun başka alternatifi yok, ayrıca Aydın'daki mezbahalar yeterli, et işletme tesislerinin çoğalması gerekiyor. Besilik erkek sığırlarımızın yaklaşık yüzde 60'ı il dışına çıkıyor, yaklaşık yüzde 40'ı Aydın'da besleniyor. Hal böyle iken Avrupa'dan canlı kilogram fiyatı 5 euro bir dana gelebilecekse, Devletimiz bunu yüzde 0'la yapıyor ama, 3 lira dolara göre değil artık, bana göre 4 lira dolara göre bu ithalatlar yapılacak. O zaman bize bir iş düşüyor. Aydın ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'mizin 15-20 yıldan beri yaptığı ıslah çalışmaları ile birlikte ilimizde kendi ırkının içerisinde saflığı yakaladık. Eteğimizdeki taşı döküp iyi bir çalışma yaptık. Bunca artan döviz karşısında, kendi milli servetimiz olan kendimizde ürettiğimiz danamızı biz Aydın ilinde beslemeliyiz" diyerek bu yönde alınacak tavsiye kararlarını ilgili mercilere ileteceklerini kaydetti.
(OD-MB-Y)

12.01.2017 09:39:41 TSI
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