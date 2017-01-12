YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Yaban hayvanlarına yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ve İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında, yaban hayatına yemleme çalışması yapıldı.

Sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengenin tesisine yardımcı olunması prensibiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmaları yürütülüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri de, il genelinde ve özellikle İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında mevcut yoğun kar ve dondan etkilenen yaban hayatına destek amacıyla yemleme çalışması yaptı.

Yemleme çalışmalarında 930 kilogram yem kullanıldığı belirtildi.

(KA-MK-Y)



12.01.2017 09:43:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER