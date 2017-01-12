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Adana'nın 2 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12260 Sokak Batı Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi ve 64024 Sokak ile Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü, TCDDY Isı Merkezi ve Makine İkmal Müdürlüğüne 09:00-15:00 saatleri arasında, Söğütlü Mahallesi 99004, 99005, 99006, 99007, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99013, 99014, 99015, 99016, 99017, 99018, 99019 ve 99029 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 09:30-14:30 saatleri arasında, İnönü Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(ELF-Y)



12.01.2017 09:44:35 TSI

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