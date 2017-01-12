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Başkan Ergün yine zirvede

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:58
Başkan Ergün yine zirvede
Başkan Ergün yine zirvede
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 2016 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları sırlamasında ikinci oldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Ortaya koyduğu projeler ve bütçe disipliniyle taraflı-tarafsız her kesimin beğenisini kazanan ve birçok araştırma şirketi tarafından ilk sıralarda gösterilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gezici Araştırma şirketinin '2016 Yılı En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ikinci sırada yer aldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gezici Araştırma'nın 2016 yılı en başarılı belediye başkanları araştırmasında yine zirvede yer aldı. Gezici Araştırma Merkezi, son yılların en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını araştırdı. 24-30 Aralık tarihlerinde TÜİK örneklemleri dikkate alınarak Türkiye çapında gerçekleştirilen anketin, 8 bin 762 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 30 farklı büyükşehirde yaşayan ve farklı sosyo-demografik gruba mensup kişilerle gerçekleştirilen çalışmada temel kriterler şöyle sıralandı: Vatandaş memnuniyeti, belediye hizmetlerine vatandaşların yerinde ve zamanında ulaşılabilirliği, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar, kültür ve sanata verilen destek, Suriyeli mülteciler ile ilgili çalışmalar, belediye başkanlarının vatandaş tarafından tanınırlık düzeyi, sosyal medya kullanımı ve iletişim kanallarının etkin kullanılması, çevre sorunlarına duyarlılık ve bunların çözümüne yönelik etkin projelerin uygulanıp uygulanmadığı, sosyal yardımlar ve bunların vatandaşa ulaştırılması, kamusal ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu alanlarda yapılan işbirliği, kalkınma projeleri, hibe projelerine başvuru ve desteklerin alınması, doğal afetlere hazırlıklar, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, çocuklara kreş açılıp açılmadığı, tıbbı atıkların toplanması aynı zamanda geri dönüşüm atıklarının toplanmasını sağlayan belediyelerin belirlenmesi, belediyeler arası bütçe kullanım performanslarının resmi veriler doğrultusunda puanlaması ve ulusal-uluslararası kuruluşlarla ortak yapılan projeler.

30 büyükşehir içinden ikinci
Bunların yanı sıra, şehirlerin marka değerinin artırılması amacıyla tanıtımı hususunda yapılan aktiviteler de kriterler arasında yer aldı. Araştırma kapsamında katılımcıların yukarıda belirtilen kriterlere göre hangi belediye başkanlarını başarılı bulup bulmadığı soruldu. Çıkan sonuçlarla, hizmet performanslarının puan ortalaması alınarak, en başarılı belediye başkanları belli oldu. Araştırmada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 büyükşehir belediye başkanı içerisinden 2'inci sırada yer aldı.

"Anket sonuçları Manisalıların sevgisi ve güveni anlamına geliyor"
Yalnızca Manisa'ya ve Manisalılara en güzel hizmetleri kazandırmanın çabası içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada şahsımın en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında 2'nci sırada yer alması, Manisalı hemşerilerimin bizlere olan sevgisi ve güveni anlamına geliyor. Bizler tüm ekiplerimizle bu güvene layık olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(SC-Y)

12.01.2017 10:02:16 TSI
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