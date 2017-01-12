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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Şüpheli araçtan uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:59
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüphelenilen bir araçtan uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmasıyla birlikte araç içerisinde bulunan F.Ş. ve C.Ş isimli şahısların üzerinde yapılan arama sonrasında uyuşturucu madde içiminde kullanılan kesilmiş vaziyette pet şişe, uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu made bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
(COŞ-AÖ-Y)

12.01.2017 10:04:01 TSI
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